В Тернопольской области замерзла 25-летняя девушка

В Тернопольской области от переохлаждения погибла 25-летняя девушка. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, трагедия произошла вчера в городе Збараж. Тело девушки обнаружили во дворе возле собственного дома. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти стало общее переохлаждение организма и алкогольная интоксикация.

Кроме этого, вчера в Тернопольскую первую городскую коммунальную больницу с диагнозом «обморожение пальцев обеих стоп» была госпитализирована 20-летняя местная жительница, а также 54-летний житель с. Росоховатец Подволочиского района, который обморозил пальцы руки.

В больницу скорой помощи вечером доставили 51-летнего жителя с. Увисла Гусятинского района и 26-летнего тернополянина, которые также обморозили пальцы на руках и ногах.