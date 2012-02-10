Приняли программу улучшения жизнеобеспечения ветеранов

Севастопольский городской совет утвердил программу улучшения жизнеобеспечения ветеранов войны города Севастополя на 2012-2016 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, программа принята с целью осуществления мероприятий, направленных на улучшение уровня жизни ветеранов войны, их социального, медицинского и бытового обеспечения, с учетом предложений городских ветеранских организаций.

Программа предусматривает продолжение ремонта жилых комнат гериатрического дома-интерната (в настоящее время в нем проживает 179 граждан, из которых 48 - ветераны войны), замену аварийных газовых плит и аварийных газовых водонагревателей в квартирах малообеспеченных ветеранов войны, установление пожизненных городских стипендий участникам обороны и освобождения Севастополя.

Кроме того, решено продолжить в 2012 году и завершить в 2013 году ремонт помещений, которые занимают городские общественные организации по ул. Балаклавской, 8, оказывать финансовую поддержку деятельности городских общественных организаций ветеранов и ряд других мероприятий.

Всего на реализацию мероприятий Программы из городского бюджета планируется выделить: в 2012 году – 6,8 млн. грн., в 2013 году – 6,9 млн. грн., в 2014 году – 6,8 млн. грн., в 2015 году – 10 млн. в 2016 году – 7,1 млн. грн.

Справка УНИАН. В городе Севастополе проживают около 17 тыс. ветеранов войны. Кроме того, на учете находятся около 3,2 тыс. членов семей погибших и умерших ветеранов войны.