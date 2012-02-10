В Павлограде в горящем доме погибли 3 человека

В г. Павлограде Днепропетровской области в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела 3 людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, еще двое людей были спасены. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.

Подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.