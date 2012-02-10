В Павлограде в горящем доме погибли 3 человека
11:31, 10 февраля 2012Новости регионов
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Двое госпитализированы
В г. Павлограде Днепропетровской области в частном жилом доме возник пожар, на месте которого обнаружены тела 3 людей.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, еще двое людей были спасены. Они в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу.
Подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар ликвидирован.
Причина пожара устанавливается.
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