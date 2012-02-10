В Крыму 83% школ не работают из-за морозов

В Крыму 442 школы, или 83% от общего количества общеобразовательных учебных заведения региона не работают из-за морозов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

Так, все школы закрыты в Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Саках, Симферополе, Судаке, в Белогорском, Джанкойском, Кировском, Краногвардейском, Красноперекопском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском, Сакском, Симферопольском, Советском и Черноморском районах.

Еще 22 школы не работают в Евпатории, Ялте, Керчи, Алуште и Бахчисарайском районе. В 7 школах Феодосии сократили уроки.

Кроме того, на сегодняшний день в связи с холодами в 19 городах и районах Крыма не работает 211 детских садов.

«Если температурные условия позволяют детям заниматься, то они посещают уроки, если нет - работа учебных заведений приостанавливается. Мы исходим из интересов учащихся и дошколят», - сказала министр образования и науки Крыма Виталина ДЗОЗ.