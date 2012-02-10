Обгоревшего 11-летнего мальчика из Львова отправили в Бостон

Самолет с пострадавшим во время пожара в Сколовском районе Львовской области 11-летним мальчиком совместно с бригадой американских врачей вылетел из ГП «Международный аэропорт «Львов» имени Данилы Галицкого» в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА.

Вчера реанимационный самолет прибыл во Львов в 7.30 утра. Американских врачей немедленно доставили в 8-ю городскую больницу, где они совместно с львовскими коллегами провели подготовку к перевозке ребенка, который получил 80 процентов ожогов тела, в аэропорт и последующей транспортировки самолетом в ожоговый центр «Шрайнерс Госпитал» (Бостон, США).

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС Украины во Львовской области, более 20 человек личного состава и 4 единицы техники Главного управления МЧС Украины во Львовской области были привлечены к организации перелета в г. Бостон 11-летнего Андрея, который получил тяжелые ожоги в результате пожара в с. Долиновка Сколовского района в ночь на 4 февраля. Спасатели МЧС построили воздушный тепловой коридор в больницы и тепловой бокс на аэродроме, что дало возможность безопасно переместить больного ребенка из больницы в реанимобиль и из реанимобиля в салон самолета. В конструкции коридора и бокса постоянно нагнетался теплый воздух, чтобы исключить действие перепадов температуры на организм пострадавшего мальчика.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в 2.40 ночи в с. Долиновка Сколовского района Львовской области на территории частного домовладения, в здании летней кухни возник пожар, в результате которого двое людей погибли и четверо пострадали, из них трое детей.

Двое детей и их дедушка умерли в больнице из-за «значительной площади, глубины поражения поверхности тела и дыхательных путей, несмотря на проведенное интенсивное лечение».

Транспортировка пострадавшего в Бостон будет стоить 101 тыс. долларов. Средства на перелет были собраны благотворителями Львовской области. Лечения американские медики обещают провести за свои средства.