В Чернигове в больнице из-за кори уже 10 курсантов

В Чернигове из-за кори госпитализировано 10 курсантов юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.

По состоянию на 9 февраля всего по колледжу зафиксировано 10 случаев подозрения заболевания корью. Из них один больной был источником инфекции, поскольку накануне был у родственников во Львовской области, где в семье корью болели дети. Все больные из колледжа госпитализированы, течение заболевания средней тяжести у 3 больных, у 7 – легкое. Заболевшие курсанты имеют прививку против кори.

Пенитенциарной службой и санэпидслужбой проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с разработанным планом.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Черниговскую городскую больницу №2 были госпитализированы четыре курсанта Черниговского юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины. Еще два курсанта были госпитализированы 7 февраля.

Всего в Черниговской области зафиксировано 13 случаев подозрения заболевания корью (в Бобровицком, Борзнянском, Нежинском районах и городе Чернигове).