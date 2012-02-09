В Одессу привезли мощи Святого Валентина

Священники греко-католической церкви Святого Андрея Первозванного сделали подарок влюбленным одесситам – сюда привезли и выставили до 14 февраля мощи Святого Валентина, сообщил УНИАН настоятель храма о.РУСЛАН (ОСТАФИЙ).

Он верит, что «влюбленность - Божий дар, который помогает человеку возвыситься над мирскими проблемами».

«Поскольку Святой Валентин является покровителем влюбленных, - говорит о.РУСЛАН, - то мы приглашаем всех, кто так считает, прийти в храм за благословением этого удивительного святого древней Церкви, память которого отмечается 14 февраля».

Напомним, 13 мая 1759 года Ватикан передал останки Святого Валентина, покоившиеся в Риме, в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Самбир Львовской области.