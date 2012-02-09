В Крыму милиционер сбил насмерть мальчика
13:41, 09 февраля 2012Новости регионов
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Выбежал на дорогу...
В Симферополе автомобиль под управлением сотрудника милиции сбил насмерть мальчика, который, по информации ГАИ, выбежал на дорогу из-за стоящего автобуса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.
ДТП произошло днем 8 февраля.
Погибшему ребенку было 11 лет.
Машиной марки Volkswagen управлял 23-летний милиционер.
Прокуратура Центрального района Симферополя возбудила уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства водителем, которое привело к смерти потерпевшего».
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