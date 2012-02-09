В Крыму милиционер сбил насмерть мальчика

В Симферополе автомобиль под управлением сотрудника милиции сбил насмерть мальчика, который, по информации ГАИ, выбежал на дорогу из-за стоящего автобуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Крыму.

ДТП произошло днем 8 февраля.

Погибшему ребенку было 11 лет.

Машиной марки Volkswagen управлял 23-летний милиционер.

Прокуратура Центрального района Симферополя возбудила уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства водителем, которое привело к смерти потерпевшего».