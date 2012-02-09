В Тернополе из-за морозов уроки начинают в 10 часов утра

В тернопольских школах из-за морозов уроки будут начинаться в 10 часов утра.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник городского управления образования Ольга ПОХИЛЯК, соответствующую рекомендацию содержит ее распоряжение.

При этом она не подтвердила, но и не опровергла информацию о том, что сегодня в школы из-за 20-градусного мороза не пришли целые классы.

«О том, чтобы при морозах изменять режим работы, мы говорили с руководителями школ и раньше. Возможно, где-то уже занятия перенесли на 10.00, поэтому ученики не пришли. Сейчас рекомендацию начинать учебный процесс в 10.00, а не в 8.30, как обычно, будет включать еще официальное распоряжение. Ведь в 10.00 уже не так холодно, как с самого утра, и ученики тогда могут идти в школу», – объяснила О.ПОХИЛЯК.

По ее мнению, пока в Тернополе нет оснований для прекращения учебного процесса.

«Сейчас действует приказ о возобновлении занятий. А когда мы приостанавливали занятия из-за сильных морозов, то была масса звонков от родителей. Они говорили, что не нужно отменять занятий, потому что из-за сокращенного учебного года дети не успеют освоить программу», – заметила О.ПОХИЛЯК.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе в связи с существенным снижением температуры воздуха с 31 января по 7 февраля были прекращены занятия в школах и внешкольных заведениях. При этом работу детских садов в городе не прекращали.