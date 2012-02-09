На Львовщине жертвами пожаров стали три человека

Во Львовской области за минувшие сутки произошло 12 пожаров, жертвами которых стали три человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, в частности, 7 февраля во время пожара в частном доме во Львове погибли его 98-летний мужчина и 90-летняя женщина.

Основной причиной пожаров было нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, отметили в ГУ МЧС.