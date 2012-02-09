В Чернигове прорвало канализационный коллектор

В Чернигове по ул. Киевское шоссе вчера произошел прорыв канализационного коллектора диаметром 700 мм

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В результате прорыва произошла утечка 20 куб. м стоковых вод на площади 150 кв. м. Аварийный участок отключен, перекачка стоковых вод осуществляется по резервной нитке коллектора.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами КП "Черниговводоканал", завершить их планируется на протяжении сегодняшнего дня.