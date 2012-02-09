На Кировоградщине от переохлаждения умер 33-летний мужчина

В Маловисковском районе Кировоградской области от переохлаждения умер 33-летний мужчина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС в Кировоградской области.

Тело мужчины было обнаружено на территории частного хозяйства в с. Марьяновка вчера, 7 февраля.

Кроме того, за последние два дня в больницы с обморожением конечностей попали три человека в возрасте от 54 до 89 лет.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля на аппаратном совещании председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН сообщил, что данные о количестве умерших в результате морозов людей в области не соответствуют действительности. По его поручению создана комиссия, которая должна разобраться по каждому случаю гибели человека, записанному как смерть от переохлаждения.