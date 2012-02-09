Руководство Севастополя окажет помощь семье погибшего мальчика

Руководство Севастополя окажет необходимую материальную помощь и поддержку семье семилетнего мальчика, погибшего в результате падения бетонной стены на стройплощадке.

Об этом заявил председатель городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА, сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по делам прессы и информации СГГА.

«Если будет зафиксировано невыполнение взятых на себя обязательств частным предприятием, которое должно было организовать оперативное выполнение работ, тогда определенно будет возбуждено уголовное дело. Контроль за ходом следствия будет обеспечен, виновные понесут заслуженное наказание. Жаль, что это не вернет матери ребенка. Это огромное горе для родных и близких. Всем нам необходимо сделать выводы, предпринять все возможное, чтобы такого больше не повторилось», - сказал В.ЯЦУБА.

Он обратился к предпринимателям, руководителям общественных организаций и севастопольцам с просьбой принять активное участие в оказании помощи многодетной матери погибшего ребенка. С целью сбора средств для улучшения жилищных условий многодетной семьи погибшего мальчика принято решение об открытии специального расчетного счета.

Вопрос о выделении материальной помощи семье погибшего планируется рассмотреть на очередной сессии городского Совета.

Как сообщалось, 7 февраля в Севастополе на строительной площадке из-за падения бетонной глыбы погиб семилетний мальчик. По предварительным данным, дети игрались на площадке у дома, на котором проводились ремонтные работы. Во время игры дети сдвинули бетонную глыбу, которая упала на одного из мальчиков.

Мальчик воспитывался в многодетной семье, учился в первом классе среднеобразовательной школы № 14. Его мать приехала в Севастополь с семьей на заработки из Западной Украины, она без мужа воспитывает еще пятерых несовершеннолетних детей.

23 января этого года на этой же стройплощадке произошло серьезное обрушение старой подпорной стенки. Ведется выяснение обстоятельств и причин того, почему до сегодняшнего дня частная фирма – подрядчик, взявшая на себя обязательства по реконструкции данного небезопасного участка, не завершила работы. По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций СГГА, до дня трагедии предприятием были произведены демонтажные работы, геологические изыскания и установлено два шурфа. Однако, проход на стройку был открыт. Никаких ограждений установлено не было.