В Крыму 18 тысяч жителей остаются без электричества

В Крыму пока что остаются обесточенными 23 населенных пункта (из них частично - 6) в 7-ми районах с общим количеством жителей 18 тысяч человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, утром из-за непогоды электричества не было в 136 населенных пунктах.

Для ликвидации аварий на линиях электропередач привлечены 106 бригад «Крымэнерго». Им на помощь направлено 9 единиц спецтехники МЧС повышенной проходимости, которые прибыли из Николаевской, Запорожской и Херсонской областей, и 6 автомобилей Министерства обороны.