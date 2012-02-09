В Луганске неизвестным веществом отравились три человека

В Луганске 8 февраля в частном доме отравились неизвестным веществом три человека.

Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сегодня, 9 февраля, на 07.00 состояние пострадавших средней тяжести. Пострадавшие находятся в токсикологическом отделении областной клинической больницы.

Причина отравления устанавливается.