В Луганске неизвестным веществом отравились три человека
09:58, 09 февраля 2012Новости регионов
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Cостояние средней тяжести
В Луганске 8 февраля в частном доме отравились неизвестным веществом три человека.
Об этом УНИАН сообщили в Главном территориальном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Сегодня, 9 февраля, на 07.00 состояние пострадавших средней тяжести. Пострадавшие находятся в токсикологическом отделении областной клинической больницы.
Причина отравления устанавливается.
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