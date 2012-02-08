Во Львове - до 13 порывов на водопроводах за сутки
17:03, 08 февраля 2012Новости регионов
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Из-за сильных морозов
Во Львове в связи с сильными морозами участились случаи порывов на водопроводах.
Центральная диспетчерская служба городского коммунального предприятия «Львовводоканал» ежедневно фиксирует 8-13 порывов на городских водопроводах, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.
Вчера бригады предприятия выезжали 13 раз, чтобы ликвидировать порывы. Лишь в двух случаях была прекращена подача воды на несколько часов в квартиры львовян.
«Сегодня одна бригада «Львовводоканала» выехала на помощь Галицкой районной администрации для отогревания стояков в домах центральной части города», - уточнили в компании.
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