В Запорожской области 400 человек остались без воды
16:17, 08 февраля 2012Новости регионов
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Третьи сутки...
В Запорожской области 400 человек третьи сутки лишены централизованного питьевого водоснабжения из-за порыва на водоводе.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, авария на водоводе произошла 6 февраля в с. Приморское Васильевского района.
«В связи с аварийными работами на водоводе 6 февраля без водоснабжения остались жители 170 домов (400 человек) частного сектора. Работы по восстановлению водоснабжения проводит коммунальное предприятие Приморского сельсовета «Славута»», - отметили в управлении ОГА. Пока восстановить централизованное водоснабжение не удалось.
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