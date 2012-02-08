В Запорожской области 400 человек остались без воды

В Запорожской области 400 человек третьи сутки лишены централизованного питьевого водоснабжения из-за порыва на водоводе.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, авария на водоводе произошла 6 февраля в с. Приморское Васильевского района.

«В связи с аварийными работами на водоводе 6 февраля без водоснабжения остались жители 170 домов (400 человек) частного сектора. Работы по восстановлению водоснабжения проводит коммунальное предприятие Приморского сельсовета «Славута»», - отметили в управлении ОГА. Пока восстановить централизованное водоснабжение не удалось.