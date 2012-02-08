В Макеевке обрушилась стена жилого трехэтажного дома

В Макеевке Донецкой области обрушилась стена жилого трехэтажного дома.

Как сообщает Центр пропаганды ГУ МЧС Украины в Донецкой области, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Обрушение произошло сегодня утром. В данном доме - 24 квартиры, в которых проживают 80 человек, 12 из них - несовершеннолетние.

Причина происшествия устанавливается.

На месте происшествия находятся представители Донецкой облгосадминистрации и администрации Макеевки.