В Макеевке обрушилась стена жилого трехэтажного дома
15:32, 08 февраля 2012Новости регионов
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Погибших и пострадавших нет
В Макеевке Донецкой области обрушилась стена жилого трехэтажного дома.
Как сообщает Центр пропаганды ГУ МЧС Украины в Донецкой области, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Обрушение произошло сегодня утром. В данном доме - 24 квартиры, в которых проживают 80 человек, 12 из них - несовершеннолетние.
Причина происшествия устанавливается.
На месте происшествия находятся представители Донецкой облгосадминистрации и администрации Макеевки.
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