В Макеевке обрушилась стена жилого трехэтажного дома

15:32, 08 февраля 2012
Новости регионов
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Погибших и пострадавших нет

В Макеевке Донецкой области обрушилась стена жилого трехэтажного дома.

Как сообщает Центр пропаганды ГУ МЧС Украины в Донецкой области, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Обрушение произошло сегодня утром. В данном доме - 24 квартиры, в которых проживают 80 человек, 12 из них - несовершеннолетние.

Причина происшествия устанавливается.

На месте происшествия находятся представители Донецкой облгосадминистрации и администрации Макеевки.

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