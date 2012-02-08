На Хмельниччине с обморожением госпитализированы 6 человек

В Хмельницкой области за сутки с обморожением госпитализированы шесть человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре Главного управления МЧС в Хмельницкой области, самым молодым потерпевшим оказался 14-летний мальчик, который отморозил пальцы обеих рук.

Самой старшей жертвой морозов за минувшие сутки был 47-летний мужчина, житель райцентра Полонное. Он также обморозил пальцы.

В области работает 514 пунктов обогрева населения в развернутых палатках и отдельных объектах общественного назначения (кафе, торговые заведения, учебно-воспитательные комплексы, поселковые советы и т. п.). Эти пункты уже посетили 4472 чел.