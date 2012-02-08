В Крыму без света остаются 55 тысяч человек
14:40, 08 февраля 2012Новости регионов
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Ветер повредил провода
В Крыму 55 тысяч жителей 81 села в 11 районах полуострова остаются без света из-за повредившего провода сильного ветра, скорость которого достигает 30 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
На ликвидации аварии работают более 300 электриков и почти 100 единиц техники.
Население автономии - около 2 миллионов человек.
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