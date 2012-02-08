В Харькове столкнулись трамвай и "скорая"

В Харькове в результате столкновения трамвая и автомобиля скорой медицинской помощи ГАЗ пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в городском отделе ГАИ, авария произошла 7 февраля около 14.45.

В результате ДТП в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами была госпитализирована пассажирка автомобиля ГАЗ, 1992 года рождения. Позже, около 20.35, за медицинской помощью обратилась еще одна пассажирка автомобиля скорой помощи. Девушка, 1996 года рождения, госпитализирована с диагнозом «ушибы позвоночника».

Люди, которые на момент столкновения находились в трамвае, не пострадали.