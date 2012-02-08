На Тернопольщине бешеные коты искусали 73-летнюю женщину
Причём домашние...
В Тернопольской области бешеные коты искусали 73-летнюю женщину.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Тернопольской области, инцидент произошел 6 февраля в селе Вышнивчик Теребовлянского района.
После того как домашние коты набросились на женщину, она обратилась к врачам. Пострадавшая госпитализирована, она проходит курс лечения от бешенства.
Работники управления ветеринарной медицины выявили у котов заболевание бешенством.
Как сообщал УНИАН, в январе в селе Литятин Бережанского района бешеный волк напал на 56-летнюю женщину.
В ноябре 2011 года в результате укуса бешеной лисы в Лановецком районе от гидрофобии умер 54-летний мужчина, который после укуса животного не обратился к врачам.