Мэр Немирова сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Управление Госавтоинспекции в Винницкой области направило в Немировский районный суд два административных протокола на мэра Немирова Александра КАЧУРА, который 23 января, находясь за рулем автомобиля, сбил одного из руководителей областного Управления Службы безопасности Украины и скрылся с места ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба УГАИ в Винницкой области.

«Как известно, мэр Немирова Александр КАЧУР, находясь за рулем автомобиля, 23 января на пешеходном переходе у железнодорожного вокзала города Винница, наехал на пешехода. Александр КАЧУР привлечен к административной ответственности», - говорится в сообщении.

На мэра Немирова сотрудники ГАИ составили два протокола об административном правонарушении по ст. 122 ч.4 «Создание аварийной ситуации» Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой предусмотрен штраф от 680 до 850 грн., или лишение свободы от 6 месяцев до 1 года, и по ст. 122-4 «Оставление места ДТП», которой предусмотрен штраф от 255 до 306 грн., либо общественные работы от 30 до 40 дней, либо административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Винницкой области отказала в возбуждении уголовного дела в отношении мэра Немирова А.КАЧУРА, который вечером 23 января на переходе сбил одного из руководителей УСБУ и скрылся с места ДТП.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту происшествия, которое произошло 23 января 2012 г. в районе железнодорожного вокзала г. Винницы, прокуратурой города принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении А.КАЧУРА на основании ст. 6 п. 2 Уголовно-процессуального кодекса Украины в связи с отсутствием в его действиях признаков преступления как должностного лица», - сообщала пресс-служба ведомства.