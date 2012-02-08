В симферопольских школах в связи с морозами прекращены занятия с 8 по 11 февраля

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета, в связи с продолжающимся понижением температуры воздуха и объявленным штормовым предупреждением исполнительный комитет Симферопольского городского совета сегодня принял решение о приостановлении учебного процесса в общеобразовательных учреждениях города с 8 по 11 февраля включительно.

Как сообщал УНИАН, занятия в школах Симферополя из-за морозов были прекращены с 1 февраля по 6 февраля.