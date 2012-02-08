На Черниговщине создадут пилотный госпитальный округ

В Чернигове и 4 соседних районах будет создан пилотный госпитальный округ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, о таком решении было объявлено во время заседания Регионального комитета по экономическим реформам.

По словам начальника Управления здравоохранения Галины ВАСИЛЬКОВОЙ, всего в регионе планируется создать 7 госпитальных округов. В состав первого - пилотного - войдут Городнянский, Куликовский, Репкинский, Черниговский районы и собственно г. Чернигов. Численность населения этих территорий достигает 38,7% общей численности населения Черниговщины, которое на 1 января 2012 года составляло 1 млн. 88 тыс. человек.

Как объяснила Г.ВАСИЛЬКОВА, основной целью реформирования медицинской отрасли путем создания госпитальных округов является приближение медицинской помощи к населению, в первую очередь, сельской местности, и улучшение качества ее предоставления высококвалифицированными специалистами.

Начальник областного Управления здравоохранения отметила, что после детального анализа по Черниговскому госпитальному округу сделаны выводы относительно его сильных и слабых сторон. Так, среди сильных сторон и возможностей – принятые законы о реформировании сферы здравоохранения, позитивный опыт пилотных регионов и соседних государств в рамках сотрудничества в Еврорегионе "Днепр", наличие многопрофильных лечебно-профилактических заведений с современным медицинским оборудованием и аппаратурой, территориальная приближенность к г. Киеву. Слабыми сторонами являются недостаточный уровень финансирования отрасли и снижение престижа профессии врача, несовершенство нормативно-правовой базы и низкий уровень подготовки медицинских работников.

В настоящее время укомплектованность Черниговского госпитального округа врачами общей практики - семейной медицины составляет 86,1%, участковыми терапевтами – 71,7%, участковыми педиатрами – 86%. Около половины работающих по этим специальностям – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Для укомплектования первичной сети Черниговского госпитального округа врачами была поставлена задача провести переобучение 67 человек и подготовить в интернатуре еще 157 семейных врачей.

"При создании Черниговского госпитального округа каждое реально работающее лечебно-профилактическое заведение не будет закрыто. Вместо этого будут созданы многопрофильные мощные больницы интенсивного лечения с квалифицированным медицинским персоналом и современным оборудованием, ресурсы будут распределяться в соответствии с реальными потребностями населения, медицинский персонал сохранит рабочие места, а уровень заработной платы медицинских работников будет увеличен", - отметила Г.ВАСИЛЬКОВА.