Одесский горсовет отвел 5 гектаров под больницу «скорой»

Депутаты Одесского горсовета единогласно проголосовали за выделение земельного участка площадью 5,39 га под строительство современной больницы «скорой помощи», заказчиком которой стал бизнесмен Аднан КИВАН.

Как передает корреспондент УНИАН, сессия горсовета решила: «выдать разрешение коммунальному учреждению «Городская клиническая больница №10» на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка ориентировочной площадью 5,39 га по адресу Малиновского, 61-а в постоянное пользование - для строительства больницы «скорой помощи».

К следующей сессии, назначенной на 28 февраля, заказчику предложено решить все вопросы, связанные с землеустройством, чтобы в марте текущего года начать работы по возведению важного объекта.

Напомним, еще в июле минувшего года 7 сессия Одесского горсовета 6 созыва решила выделить земельный участок под строительство больницы «скорой помощи». Прямо в сессионном зале был подписан инвестиционный договор, который скрепили подписями инвестор Аднан КИВАН и городской председатель Алексей КОСТУСЕВ.

Согласно документу, инвестор обязался в течение 2 лет построить для города больницу «скорой помощи», оснастив ее современным медицинским оборудованием, в обмен на выделенную горсоветом под застройку землю в прибрежной зоне.

Однако первый камень в фундамент больницы «скорой помощи» был заложен лишь 2,5 месяца спустя - 19 сентября.

К следующей сессии, назначенной на 28 февраля, руководству мэрии, представителям Госкомзема и заказчика надлежит решить все вопросы, связанные с землеустройством, чтобы в марте начать работы по возведению важнейшего для города объекта.