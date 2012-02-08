На Херсонщине педофил развращал 11-летнюю племянницу

В Херсонской области работники Великоалександровского райотдела милиции задержали жителя одного из сел, который развращал свою 11-летнюю племянницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД в Херсонской области, на прием граждан, который проводил участковый инспектор милиции в одном из населенных пунктов района, пришел местный житель, который заявил, что подозревает родного брата в развращении своей дочки.

При проверке информация подтвердилась. Оказалось, что девочка проживала вместе с бабушкой, которая была ее опекуном. Вместе с ними в доме проживал и младший сын женщины. Родной отец девочки жил отдельно. Также выяснилось, что данная семья считается неблагополучной, оба брата были ранее судимы.

Задержанный по подозрению в педофилии сознался, что принуждал племянницу к половым отношениям неестественным путем.

После выявления данного факта с девочкой работали психологи. В настоящее время она проживает с родным отцом.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины “Развращение несовершеннолетних”, которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.