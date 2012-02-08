В Виннице два подростка отравились таблетками
08:42, 08 февраля 2012Новости регионов
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Во время попытки самолечения
В Виннице госпитализированы две девушки 15 и 16 лет, которые отравились таблетками.
Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.
6 февраля 2012 года во время попытки самолечения вследствие употребления медицинских препаратов «Ношпа» и «Парацетамол» получили медикаментозное отравление две девушки, проживающие в г. Винница, в соседних квартирах.
В настоящее время девушки находятся в реанимационном отделении Детской областной больницы, состояние потерпевших средней тяжести.
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