В Виннице два подростка отравились таблетками

В Виннице госпитализированы две девушки 15 и 16 лет, которые отравились таблетками.

Об этом сообщает пресс-служба УМЧС в Винницкой области.

6 февраля 2012 года во время попытки самолечения вследствие употребления медицинских препаратов «Ношпа» и «Парацетамол» получили медикаментозное отравление две девушки, проживающие в г. Винница, в соседних квартирах.

В настоящее время девушки находятся в реанимационном отделении Детской областной больницы, состояние потерпевших средней тяжести.