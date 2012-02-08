В Чернигове корь подозревают еще у двух курсантов

В Чернигове с подозрением на корь госпитализировали еще два курсанта юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины. Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.

По состоянию на 7 февраля всего по колледжу выявлены 6 случаев подозрения на корь - один из больных был источником инфекции, поскольку накануне находился у родственников во Львовской области, где в семье корью болели дети. Все больные из колледжа госпитализированы, ход заболевания средней тяжести у трех больных, у трех – легкий. Заболевшие курсанты имеют прививку против кори.

Пенитенциарной службой и санэпидслужбой проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с разработанным планом.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Черниговскую городскую больницу № 2 были госпитализированы четверо курсантов Черниговского юридического колледжа Государственной пенитенциарной службы Украины. Курсанты обратились в медсанчасть колледжа, были отстранены от учебы, а затем госпитализированы с предварительными диагнозами лакунарная ангина и бронхит.

Всего в Черниговской области зафиксированы 8 случаев подозрения на заболевание корью.