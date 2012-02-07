Черкасчина: семья пенсионеров замерзла в своем дворе

В Черкасской области семья пенсионеров замерзла в своем дворе: 93-летняя женщина умерла от переохлаждения, а ее 83-летний муж попал в больницу с общим переохлаждением.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления МЧС в Черкасской области, трагедия произошла в селе Орловец Городищенского района. Как стало известно, пожилая женщина пыталась позвонить по телефону родственникам, однако из-за трудностей с приемом мобильного сигнала 93-летняя женщина вышла из дома во двор.

Спустя некоторое время ее муж начал волноваться. Чтобы выяснить причины длительного отсутствия жены, 83-летний пенсионер решил выйти на улицу. Передвигаясь с помощью табурета, он вышел на улицу, где увидел на снегу неподвижное тело жены. Скорее всего, жена поскользнулась и упала, а после падения самостоятельно подняться она уже не смогла. Пытаясь поднять жену, муж упал рядом с женой.

Пенсионеров увидели соседи, которые вызвали скорую и самостоятельно пытались отогреть потерпевших. К сожалению, женщину спасти не удалось, а ее муж с диагнозом «общее переохлаждение тела» госпитализирован Городищенскую районную больницу.