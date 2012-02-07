В Виннице медэксперт вымогал у инвалида 3 тыс. долларов

Служба безопасности Украины задержала сотрудника Винницкого областного центра медицинско-социальной экспертизы, который требовал взятку в размере 3 тысяч долларов от женщины-инвалида за продолжение срока действия 2-й группы инвалидности.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Винницкой области.

Установлено, что врач сам предложил пожилой женщине - педагогу сельской школы, оплатить такую сумму за документ, который будет пожизненно подтверждать ее инвалидность.

Сотрудники СБУ задержали работника медицинского учреждения «на горячем» во время получения взятки в его служебном кабинете – помещении медицинской социально-экспертной комиссии.

В ходе обыска служебного помещения из портфеля задержанного стражи порядка изъяли 2300 долларов и 10 тысяч гривен. Кроме этого, в помещении были выявлены и изъяты почти 8 тысяч долларов и 4 тысяч 500 гривен разложенных отдельно среди медицинских дел и карточек больных, в ящиках и записных книжках других двух членов комиссии.

По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.