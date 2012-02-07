Херсонщина: штормовой ветер обесточил 12 населенных пунктов

В Геническом районе Херсонской области в результате штормового ветра были отключены 86 трансформаторных подстанций.

Как сообщает пресс-служба Управления МЧС в Херсонской области, по состоянию на 7.00 вторника, 7 февраля в Геническом районе остаются без электроснабжения 12 населенных пунктов - Гаевое, Новодмитровка, Щорсовка, Ярошки, Ивановка, Привольное, Плавское и другие села района.

Ремонтно-восстановительные работы выполняют бригады Генических районных электросетей. Сроки восстановления электроснабжения пока не сообщаются.

На сегодня, 7 февраля, в Херсоне и Херсонской области объявлено штормовое предупреждение.

По данным МЧС в регионе связи с прохождением циклона над Черным и Азовским морями, ожидаются порывы северо-восточного ветра до 25–30 м/с и снижение температуры ночью до 23 градусов мороза.