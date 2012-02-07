В Севастополе 36 человек госпитализированы с обморожением

15:29, 07 февраля 2012
Новости регионов
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Один человек умер

В Севастополе с начала текущего года в медицинские учреждения города с диагнозом «обморожение» госпитализированы 36 человек, в том числе 27 из них доставлены в больницу за последнюю декаду – в период аномально низких и не характерных для региона температур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник управления охраны здоровья Севастопольской городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ на аппаратном совещании в ГГА.

Как сообщил В.ПОЛОГОВ, один человек в результате переохлаждения на улице умер.

Начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской аварии Мирослав САГАЙДАК сообщил, что в развернутых в городе пунктах обогрева населения за период с 28 января получили помощь более 1 тыс. граждан без определенного места жительства.

Проводивший совещание первый заместитель председатель ГГА Сергей САВЕНКОВ поручил соответствующим службам уделить повышенное внимание бездомным людям в холодное время года.

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