Житомирщина: от снега обвалилась крыша зернохранилища

В Житомирской области крыша не выдержала нагрузки снега и упала на зерносклад и сенохранилище.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

По его словам, в областное управление МЧС поступило сообщение, что в селе Торчин Коростышевского района в одном из сельхозпредприятий не выдержали нагрузки снега и провалились внутрь крыши зерносклада и сенохранилища.

"Площадь разрушенной крыши зерносклада составляет - 400 м кв., сенохранилища - 200 м кв. В помещениях хранилась большая часть - десятки тонн пшеницы, ржи и сена - урожая 2011 года", - сказал С.УЛАНОВ.

Причиненный ущерб устанавливается.