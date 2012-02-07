Житомирщина: от снега обвалилась крыша зернохранилища
15:05, 07 февраля 2012Новости регионов
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Не выдержала нагрузки
В Житомирской области крыша не выдержала нагрузки снега и упала на зерносклад и сенохранилище.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.
По его словам, в областное управление МЧС поступило сообщение, что в селе Торчин Коростышевского района в одном из сельхозпредприятий не выдержали нагрузки снега и провалились внутрь крыши зерносклада и сенохранилища.
"Площадь разрушенной крыши зерносклада составляет - 400 м кв., сенохранилища - 200 м кв. В помещениях хранилась большая часть - десятки тонн пшеницы, ржи и сена - урожая 2011 года", - сказал С.УЛАНОВ.
Причиненный ущерб устанавливается.
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