На Луганщине создано 55 банков теплой одежды и обуви

В городах и районах Луганской области создано 55 банков теплой одежды и обуви для раздачи нуждающимся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной государственной администрации, в области действуют 50 пунктов раздачи горячей пищи и одежды и 146 пунктов обогрева, их помощью уже воспользовались более 1 тысячи человек.

Еще 103 пункта обогрева организовано силами МЧС. Здесь уже предоставлена помощь более 3 тыс. человек.

Для пострадавших от морозов предусмотрено 716 койко-мест в больницах и социальных территориальных центрах области.

По данным главного управления труда и социальной защиты населения облгосадминистрации, все дома-интернаты региона обеспечены необходимым запасом продуктов питания, медикаментами, а также дополнительной теплой одеждой и обувью. При этом в помещениях социальных учреждений постоянно поддерживается температура не ниже 18 градусов тепла.

Работу по предупреждению ЧП, вызванных усилившимися морозами, отслеживает в круглосуточном режиме областной рабочий штаб, который возглавляет председатель ОГА Владимир ПРИСТЮК. Аналогичные оперативные штабы организованы во всех городах и районах области.

Представителями оперативных штабов проводится социальное патрулирование с целью выявления замерзающих граждан как на улицах, так и одиноко живущих стариков. По состоянию на 6 февраля, проведено 25 уличных рейдов и около 4 тысяч обследований, в результате которых выявлено более 530 граждан, нуждающихся в помощи.

Из них 49 человек переселены на время морозов в территориальные центры социальной помощи или других стационарные учреждения. Кроме обеспечения продуктами питания и теплой одеждой оказывается помощь населению в ремонте обуви, расчистке снега на подворье и рубке дров, доставке угля, воды, медикаментов, помощь в решении проблемы отопления жилья, ремонт электропроводки, ремонт обуви, оформление субсидии на получение угля и коммунальные услуги.