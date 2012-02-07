В столице от морозов умерли 5 человек

За время сильных морозов, в период с 25 января по сегодняшний день, в Киеве от переохлаждения погибли пять человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя КГГА Леонид НОВОХАТЬКО.

По его словам, не все из умерших были бездомными. Так, двух человек подобрали на улице с переохлаждением, а трех остальных - забрали из домов. Так, один мужчина был госпитализирован в больнице из собственного дома. Его нашел квартиросъемщик утром на веранде его частного дома. Мужчина провел всю ночь на веранде, где температура была почти такой, как и на улице. Оказалось, что вечером он в состоянии сильного алкогольного опьянения дошел до своего дома, но не хватило силы зайти с веранды в сам дом. Его доставили к вольнице уже в состоянии комы и где-то через час он умер. Также еще два умерших человека были в состоянии опьянения.

По официальной информации, с 25 января в целом по Киеву были госпитализированы 92 человека с переохлаждением, но из них 70% имели незначительные покраснения, то есть 1-2-ю степень переохлаждения, которая нуждается в определенном внешнем лечении.

Л.НОВОХАТЬКО проинформировал, что в настоящее время в Киеве организована робота 15 пунктов обогрева по линии работы службы социальной защиты, также работают пункты обогрева Министерства чрезвычайных ситуаций и еще более 60 таких пунктов обогрева открыты одной из общественных организаций. Каждый день приблизительно через один такой пункт проходит от 150 до 300 человек. Пик посещений был зафиксирован в прошлый четверг.

Как сообщил начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям Виталий ПШЕНИЧНЫЙ, в целом на пунктах обогрева с 25 января побывали и получили необходимую помощь около 4,5 тыс. граждан. 470 человек получили теплую одежду от социальной службы города. Он напомнил, что с 23 января в связи с морозами в столице ситуация признана чрезвычайной, и поэтому все службы перешли на круглосуточный режим работы. Для оборудования пунктов обогрева было дополнительно закуплено 25 печей и конвекторов. В свою очередь Л.НОВОХАТЬКО отметил, что в целом через все пункты обогрева в Киеве прошли уже около 9 тыс. граждан, среди которых те, что имеют киевскую прописку, а также без регистрации. Как отмечалось на брифинге, с 15 января в круглосуточном режиме работают «ночлежки» социальной службы, которые разрешают тем людям, которые находятся в них, не покидать при необходимости теплые помещения.

Как отметила первый заместитель начальника главного управления здравоохранения Валентина ЗАЛЕСКАЯ, у значительной части госпитализированных от переохлаждения людей было зафиксировано состояние опьянения, в результате чего непосредственно они и не почувствовали обмораживания. По ее словам, на период сильных морозов людям следует вообще отказаться от употребления спиртного, а также по возможности отказаться от длительного пребывания на улице. В.ЗАЛЕСКАЯ подчеркнула, что в ситуации с переохлаждением многое зависит от самого человека, и рекомендует пересмотреть свои подходы к образу жизни, пока не потеплеет.