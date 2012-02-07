В Кировограде женщина отравилась вялеными бычками из супермаркета

В Кировограде 25-летняя женщина заболела ботулизмом после употребления вяленых бычков, которые приобрела в одном из супермаркетов города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт санитарно-эпидемиологической службы Кировоградской области.

31 января женщина была госпитализирована в центральную клиническую больницу Кировограда. На сегодняшний день состояние пострадавшей - средней тяжести.

Для предотвращения возникновения новых случаев ботулизма по требованию Кировоградской городской санэпидстанции реализация вяленого бычка в торговой сети супермаркетов приостановлена. Проводятся лабораторные исследования данной рыбы на содержание возбудителя ботулизма и микробиологических показателей. О данном случае заболевания была информирована Киевская областная СЭС, под надзором которой находится предприятие-производитель.

С начала 2012 года это уже второй случай заболевания ботулизмом в Кировоградской области. 23 января в центральную клиническую больницу Кировограда была доставлена жительница с. Косивка Александрийского района после употребления куриной тушенки домашнего изготовления. Кроме нее, тушенку употребляли еще три человека, в том числе двухлетний ребенок, но признаков отравления у них не обнаружено. Пострадавшая находится на стационарном лечении.