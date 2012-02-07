В Киеве 8-14 февраля пройдет акция «Сердце страны»

В Киеве 8-14 февраля состоится благотворительная социальная акция “Сердце страны”.

Проект приурочен ко дню Святого Валентина и направлен на сбор средств для приобретения аппарата искусственного вентилирования легких для недоношених младенцев в больнице “Охматдет”, сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН представитель организаторов проекта Юлия МАЦАЕНКО.

Организаторами проекта выступили ВМГО «Молодые регионы», образовательная организация «Upgrade». Акция проводится при поддержке Фонда Виктора Пинчука.

По ее словам, акция будет проходить в столичном ТРЦ «Dream Town». На третьем этаже будет установлено большое, 320-литровое “Сердце” (3,5 х 3,5 х 1 м), которое на протяжении семи дней все желающие смогут наполнять “концентратом любви”, купив специальную пробирку с этой жидкостью.

“За это они получат, если это будет традиционная сумма - 30 грн., 60 грн., - сувенир от молодых украинских дизайнеров, изготовленный благодаря одному из наших партнеров в Китае. Также акцию можно поддержать он-лайн, зайдя на сайт http://sercekrainy.com.ua/ или купив пробирки, или просто внеся любую сумму средств ”, - сообщила Ю.МАЦАЕНКО.

Также она отметила, что 8 февраля в «Dream Town» на открытие мероприятия придут политики, общественные деятели и звезды украинской эстрады. Для посетителей мероприятия будет организовано общение с ними и автограф-сессии.

Каждого дня в рамках акции будут проводиться концерты молодых групп и звезд, так же автограф-сессиями, а 14 февраля предусмотрено официальное закрытие и совместная с “Dream Town” программа праздничных мероприятий.

В ходе проведения акции планируется собрать не менее 40 тыс. долларов, которые необходимы для приобретения аппарата искусственного вентилирования легких.

Как сообщила представитель “Охматдета” Елена БАКАЕВА, около 80% новорожденных, которые лечатся в этой больнице, появились на свет недоношеними.

“Наша больница спасает детей весом меньше 1,5 кг, которые нуждаются в долговременном лечении. Из-за постоянной эксплуатации аппараты искусственного вентилирования легких изнашиваются и нуждаются в замене. Мы всегда рады подобным акциям, которые помогают нашей деятельности и будущему наших детей”, - сказала она.

Представитель “Молодых регионов”, народный депутат Максим ЛУЦКИЙ сообщил, что с “Охматдетом” организация работает уже давно, проводились различные мероприятия, начиная с забора крови и приобретения различных лекарственных препаратов, необходимых центру.

“После консультаций с руководством “Охматдета” о том, что сейчас является самым необходимым, оказалось, что это аппарат искусственного вентилирования легких для детей... Я хочу поблагодарить все, кто приобщился к этой благотворительной акции, и мы будем делать все, чтобы она прошла успешно. Уверен на все 100%, что необходимую сумму средств мы соберем для покупки аппарата. Если не удастся собрать во время акции, то у нас есть достаточное количество партнеров и друзей, которые помогут в оперативные сроки решить вопрос дофинансирования данного проекта, и в ближайшее время «Охматдет» получит оборудование”, - заверил М.ЛУЦКИЙ.

Представитель генерального спонсора акции - компании «Smart building» Андрей ЛЫСАК призвал всех приобщиться к участию в акции и способствовать лучшему будущему новорожденных.

Арт-директор «Парка Киевская Русь» - компании-партнера проекта Наталья ПЕТРОВА отметила, что это не первая и не последняя акция в поддержку организаторов.

“Одной из главных задач, которую ставит «Парк Киевская Русь», является воспитание здорового, высококультурного поколения. Мы с радостью приобщились к акции “Сердце страны”. В наше время очень важно объединяться и помогать тем, кто в этом нуждается. Любовь и заботу надо проявлять в действиях”, - сказала Н.ПЕТРОВА.