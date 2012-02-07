Под Одессой нашли вмерзшего в лед человека

В Одесской области, на окраине райцентра Беляевка, в канале пролива Днестра, найдено вмерзшее в лед тело неизвестного лица.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

Причина смерти пока не установлена.

По этому факту правоохранительными органами начато расследование, подытожили в облМЧС.