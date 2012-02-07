Под Одессой нашли вмерзшего в лед человека
11:52, 07 февраля 2012Новости регионов
0
Причина смерти не установлена
В Одесской области, на окраине райцентра Беляевка, в канале пролива Днестра, найдено вмерзшее в лед тело неизвестного лица.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.
Причина смерти пока не установлена.
По этому факту правоохранительными органами начато расследование, подытожили в облМЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter