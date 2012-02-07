Киевская "аптека" продавала сильнодействующие лекарства

В Святошинском районе Киева обнаружен аптечный киоск, где незаконно продавались сильнодействующие лекарственные средства.

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины в городе Киеве, киоск работал с 8 до 9 утра, а в остальное время на его дверях висела табличка «Закрыто». Среди перечня лекарств в наличии были только препараты от кашля, головной боли и насморка, спирт, салфетки, шприцы и перчатки.

По информации оперативников, другие, сильнодействующие лекарства отпускались только для избранных клиентов. Для приобретения таблеток «Сонат», «Димедрол», «Риналекс» был необходим специальный код 1:1 или 2:2. Цены на препараты составляли 20 гривен за одну таблетку, хотя в действительности столько стоит целая упаковка.

Фармацевту, который организовал этот «бизнес», инкриминируется ч. 1 ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ).

Устанавливается источник происхождения препаратов и контакты поставщиков.