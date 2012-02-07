"Скорая" не смогла доехать к больному из-за заносов, он умер

В Тернопольской области из-за снежных заносов скорая не смогла своевременно доехать к месту вызова. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, карету скорой вчера вызвал 62-летний житель Тернополя, который находился у себя на даче в селе Плотича Козовского района. По дороге к больному автомобиль скорой медицинской помощи застрял в снегах. В результате к месту происшествия выехал дежурный караул Козовского районного МЧС, который доставил бригаду скорой к месту вызова. Однако больного медикам спасти уже не удалось.