В Киеве увеличены соцвыплаты наиболее незащищенным слоям

С 1 февраля 2012 года увеличены социальные выплаты наиболее незащищенным слоям, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Так, выплату в размере 345,24 грн. (составляет 42% прожиточного минимума, установленного законом для лиц, утративших трудоспособность) будут получать члены семей лиц, погибших или пропавших безвести во время защиты Родины.

Членам семей умерших лиц, а также женам (мужьям) умерших инвалидов Великой Отечественной войны, которые не вышли замуж или не женились во второй раз, будут выплачивать 230,16 грн, что составляет 28% прожиточного минимума.

Женам (мужьям) умерших участников войны и боевых действий, партизан и подпольщиков, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вышли замуж или не женились во второй раз, будут выплачивать 98,64 грн – это 12% прожиточного минимума.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ заверил, что Киев никогда не оставит без внимания семьи, чьи родные полегли смертью храбрых, защищая нашу землю. “Мои мама и папа малыми остались без отца. Я никогда не видел своих дедов, погибших на фронтах. Что чувствуют семьи павших героев, ветеранов знаю не по слухам», – сказал он.

По словам председателя КГГА, предпринят только первый шаг в улучшении социальной защиты семей ветеранов. На протяжении года социальные выплаты будут увеличиваться.