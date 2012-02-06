Харьковщина: в результате пожара погибла 5-летняя девочка

В Харьковской области в результате пожара в частном доме погибла пятилетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, пожар произошел вчера около 21.00 в селе Жовтень Сахновщинского района.

Во время пожара пострадала дочка хозяина дома. Девочку, 2006 года рождения, доставили в больницу, однако от отравления угарным газом она умерла.

Причина пожара и сумма убытков устанавливаются.