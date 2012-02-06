Харьковщина: в результате пожара погибла 5-летняя девочка
16:44, 06 февраля 2012Новости регионов
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В частном доме
В Харьковской области в результате пожара в частном доме погибла пятилетняя девочка.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Харьковской области, пожар произошел вчера около 21.00 в селе Жовтень Сахновщинского района.
Во время пожара пострадала дочка хозяина дома. Девочку, 2006 года рождения, доставили в больницу, однако от отравления угарным газом она умерла.
Причина пожара и сумма убытков устанавливаются.
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