На Житомирщине пожар унес жизни троих детей

Нарушение правил эксплуатации печки

В 20.20 3 февраля в пгт Городница Новоград-Волынского района Житомирской области в одноэтажном жилом доме барачного типа вследствие нарушения правил монтажа и эксплуатации печного отопления возник пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 23.50 подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар был ликвидирован. В результате пожара погибли трое детей. На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Житомирской области.

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