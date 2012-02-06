На Житомирщине пожар унес жизни троих детей
16:02, 06 февраля 2012Новости регионов
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Нарушение правил эксплуатации печки
В 20.20 3 февраля в пгт Городница Новоград-Волынского района Житомирской области в одноэтажном жилом доме барачного типа вследствие нарушения правил монтажа и эксплуатации печного отопления возник пожар.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 23.50 подразделениями пожарно-спасательной службы МЧС пожар был ликвидирован.
В результате пожара погибли трое детей.
На месте трагедии работала оперативная группа Управления МЧС в Житомирской области.
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