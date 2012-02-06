Хмельницкий противотуберкулезный диспансер получил рентгенаппарат

Хмельницкий городской противотуберкулезный диспансер получил рентгенаппарат стоимостью более миллиона гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, на приобретение медицинского оборудования средства выделил областной бюджет.

Предыдущий ренгенаппарат служит диспансеру еще с 1988 года. Срок его эксплуатации закончился 16 лет назад.

Кроме этого, на протяжении 2010-2011 года на реконструкцию противотуберкулезного диспансера из городского бюджета освоено почти 12 млн. грн.

Справка УНИАН. Хмельницкий городской противотуберкулезный диспансер – это современное медицинское учреждение площадью 2,5 тысячи метров квадратных. Рассчитан на 150 посетителей в смену. Дневной стационар имеет 35 койкомест. Есть здесь отдельная котельная, собственная электроподстанция, станция обеззараживания сточных вод.