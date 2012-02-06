На Хмельниччине заболеваемость туберкулезом сократилась на 12%

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА заявил, что в 2011 году в области уровень заболеваемости туберкулезом сократился на 12%, а смертность от всех его активных форм - на 16%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ОГА.

По словам В.ЯДУХИ, Хмельницкая область входит в десятку областей, где эффективнее всего борются с туберкулезом.

«Туберкулез – социальная проблема не только для нашей области, но и для государства. Много было прогнозов в 2010 году относительно ухудшения ситуации, но, слава Богу, они не сбылись, и заболеваемость этой болезнью в области, как и в Украине, удалось существенно уменьшить. Мы делаем ставку не на констатацию фактов, а на профилактику заболевания», - отметил губернатор.

По его мнению, не последнюю роль в достижение положительных показателей сыграло финансирование. В частности, в 2010 году мероприятия областной программы по противодействию заболеванию туберкулезом профинансированы из областного бюджета на 11,6 млн. грн., в 2011 году – на 15,6 млн. грн.

«Несмотря на то, что и медики сработали, и координационный совет, который создан при облгосадминистрации, и программа, которая действовала на протяжении последних двух лет, все-таки 52 больных на 100 тысяч населения – это еще большая цифра», - сказал В.ЯДУХА.

Справка УНИАН. Ежегодно более 30 тысяч украинцев заболевают туберкулезом, около 8 тысяч - умирают. За 15 лет с момента объявления эпидемии туберкулеза в Украине умерло около 150 тысяч граждан.

ВОЗ отнесла Украину к 3-й категории стран Европы – это страны с высоким показателем заболеваемости туберкулезом.