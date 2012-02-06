Торговавших метадоном медсестру и пациента осудили на 5 лет

Торговавших в херсонской больнице метадоном медсестру и пациента осудили на 5 лет каждого.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в Херсонской области, вступил в законную силу приговор Апелляционного суда Херсонской области относительно двух лиц, которые незаконно реализовывали наркосодержащее лекарственное средство «метадон», используемое в заместительной поддерживающей терапии для лечения больных наркоманией лиц.

В частности, суд квалифицировал действия подсудимых по ч.2 ст.307 УК Украины как незаконное хранение и сбыт наркотических средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц и назначил наказание главному организатору сделки, в виде лишение свободы на 5 лет в уголовно-исполнительном учреждении закрытого типа с конфискацией всего личного имущества.

Второй подсудимый - бывшая медсестра больницы, также была признана виновной и осуждена до 5 лет лишение свободы, но в связи с ее искренним раскаянием и содержанием несовершеннолетнего ребенка, женщина была освобождена с установлением 2-летнего испытательного срока.

Как сообщал УНИАН в апреле 2011 года сотрудники СБУ задержали сотрудницу Херсонского областного противотуберкулезного диспансера, где была внедрена, так называемая, «метадоновая программа», и одного из пациентов больницы во время очередной попытки реализации таблеток местным жителям.