В Ривненской области за одни сутки замерзли три человека
13:39, 06 февраля 2012Новости регионов
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Смертельный мороз
Три факта гибели людей от переохлаждения зафиксировали за минувшие сутки специалисты управления МЧС в Ривненской области.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС.
Тело замерзшего мужчины нашли на обочине дороги возле села Большая Омеляна. Еще один погибший мужчина обнаружен и в селе Подоляны Гощанского района. Причиной смерти также стало переохлаждение. Чтобы спастись от смертельного мороза жителю села Птича Дубенского района не хватило несколько метров – его тело найдено возле дома.
Как сообщал УНИАН, в Украине за период сильных морозов от переохлаждения погибли 122 человека.
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