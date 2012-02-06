В Ривненской области за одни сутки замерзли три человека

Три факта гибели людей от переохлаждения зафиксировали за минувшие сутки специалисты управления МЧС в Ривненской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УМЧС.

Тело замерзшего мужчины нашли на обочине дороги возле села Большая Омеляна. Еще один погибший мужчина обнаружен и в селе Подоляны Гощанского района. Причиной смерти также стало переохлаждение. Чтобы спастись от смертельного мороза жителю села Птича Дубенского района не хватило несколько метров – его тело найдено возле дома.

Как сообщал УНИАН, в Украине за период сильных морозов от переохлаждения погибли 122 человека.