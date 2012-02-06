В Полтаве откроют перинатальный центр

В Полтаве в октябре откроют перинатальный центр европейского уровня.

Об этом УНИАН сообщил начальник ГУ здравоохранения Полтавской ОГА Виктор ЛЫСАК.

По его словам, строительство центра начнут в апреле, а окончательный срок открытия - 1 октября этого года. В нем будущая мама из группы высокого риска сможет наблюдаться в течение беременности и там же рожать. Кроме того, в случае необходимости, там будут выхаживать недоношенных младенцев и оказывать им узкоспециализированную помощь.

Для перинатального центра в Полтаве спонсоры закупят оборудование на 10 млн. грн.

«Сейчас мы согласовали перечень необходимого оборудования», - отметил Виктор Лысак.

На строительство центра потратят 7, 5 миллионов гривен из областного бюджета и 31, 7 - из государственного.

В.ЛЫСАК отметил, что на сессии городского совета депутаты передали «Диагностический центр», расположенный по ул. Железной, из городской коммунальной собственности в областную. На этих площадях разместится областной перинатальный центр в составе областной больницы.