Запорожье: мужчина поссорился с женой и пытался ее сжечь

В Запорожье мужчина, поссорившись с женой, пытался заживо сжечь ее в торговом киоске.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, преступление было совершено в Хортицком районе Запорожья – в одном из торговых киосков по ул. Калнышевского.

«У хозяйки киоска сложились напряженные отношения с мужем и супруги подали на развод. В день подачи заявления мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к жене и устроил конфликт, в ходе которого размахивал предметом, похожим на пистолет. В завершении скандала облил жену и киоск растворителем, который имел при себе. Свидетелями происходящего оказались две продавщицы киоска, одна из которых, увидев, что мужчина достал зажигалку и угрожает поджечь киоск, вызвала наряд милиции», - рассказали в отделе связей с общественностью.

Очевидно, испугавшись приезда правоохранителей, мужчина скрылся, не успев осуществить угрозы, однако спустя несколько часов был задержан сотрудниками Хортицкого РО ГУМВД Украины в Запорожской области.

«На сегодняшний день действия задержанного квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины «угроза убийством». Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.